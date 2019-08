Heftige Unwetter sind am Freitagabend über den Südwesten Deutschlands hinweg gezogen. In Baden-Württemberg wurden Fußballer beim Training verletzt, in Luxemburg wütete ein Tornado.

Vor allem die Feuerwehren waren am Freitagabend im Südwesten Deutschlands im Dauereinsatz. Im Zollernalbkreis in Rosenfeld-Heiligenzimmern mussten auch Krankenwagen ausrücken, als bei einem Blitzeinschlag 15 Menschen verletzt wurden. In Luxemburg richtete ein Wirbelsturm schwere Schäden an. Nach Angaben der Polizei wurden 14 Menschen verletzt und etwa 160 Häuser beschädigt oder die Dächer abgedeckt. Dauer 0:43 min Tornado deckt mehr als 100 Dächer ab Im Nachbarland Luxemburg hat am Freitagabend ein schweres Unwetter gewütet: Ein Tornado deckte Dächer ab und machte etliche Häuser unbewohnbar. Mehrere Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. DFB-Pokalspiel verzögerte sich Die Männer waren beim Fußballtraining, als der Blitz in der Nähe des Sportplatzes einschlug, teilte die Polizei mit. Demnach erlitten die Spieler im Alter von 19 bis 48 Jahren leichte Verletzungen. Ein Mann war kurzzeitig bewusstlos. Die Spieler wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Auch das DFB-Pokalspiel zwischen den Profis vom SV Sandhausen und Borussia Mönchengladbach war vom Gewitter betroffen. Der Anstoß wurde um mehr als 40 Minuten verschoben. Zwischenzeitlich war bei heftigem Regen auch das Flutlicht im Hardtwald-Stadion in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgefallen. Die Zuschauer auf den unteren Rängen wurden gebeten, sich in Sicherheit zu bringen. Gebietsweise mehr als 100 Notrufe Fast 100 Notrufe bei der Polizei gingen in Heilbronn ein. Auf vielen Straßen wurden Autos durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste beschädigt. Auf der Bundesgartenschau wurden Veranstaltungen abgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. In Rheinland-Pfalz war die Region um Neuwied und Koblenz besonders vom Unwetter betroffen. Hier waren kurzfristig Straßen überflutetet und Keller liefen voll. Die Feuerwehr Neuwied wurde nach eigenen Angaben zu knapp 110 Einsätzen gerufen.