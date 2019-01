Heathrow stoppt Starts wegen Drohne

per Mail teilen

Am Flughafen London Heathrow kommt es zu Verspätungen. Mehrere Medien berichten, dass eine Drohne gesichtet worden sein soll. Laut BBC wurden alle Starts gestoppt. Wie schwerwiegend das Problem ist, weiß man noch nicht. Vor Weihnachten waren am Londoner Flughafen Gatwick alle Flüge mehr als 24 Stunden lang gestoppt worden, weil immer wieder Drohnen über dem Flugfeld gesichtet wurden. Beide Flughäfen haben erst vor vier Tagen angekündigt mehrere Millionen Pfund in ein Drohnenabwehrsystem zu investieren.