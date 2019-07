Haushaltssperren wegen Daimler-Verlusten

Die jüngsten Verluste beim Autobauer Daimler belasten mehrere Gemeindekassen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. So muss Sindelfingen in diesem Jahr voraussichtlich mit rund 70 Prozent, also 100 Millionen Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen auskommen. Die Stadt hat deshalb eine Haushaltssperre verhängt. Auch Wörth am Rhein, Rastatt und Gaggenau nehmen deutlich weniger Gewerbesteuer ein und haben Haushaltssperren verhängt. An Daimler-Standorten wie Stuttgart und Mannheim dagegen fällt der Rückgang der Gewerbesteuer weniger ins Gewicht, weil es dort mehrere große Gewerbesteuerzahler gibt .