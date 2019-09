Mike Mohring, CDU-Landeschef in Thüringen kritisiert, die Bundesregierung mache zwar eine gute Arbeit, habe aber ein "Auftrittsproblem". Im SWR Tagesgespräch sagte der Spitzenkandidat für die Landtagswahl, es sei bereits viel aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Die GroKo habe aber oft den Eindruck vermittelt, als beschäftige sie sich nur mit sich selbst. Der CDU-Politiker sagte, es bleibe deshalb "ein Unbehagen mit Blick auf den Auftritt". Außerdem brauche die CDU wieder mehr Diskursfähigkeit. Bei den großen gesellschaftlichen Debatten habe die CDU so gewirkt, als laufe sie der Diskussion hinterher oder stehe unbeteiligt daneben. In Bundestag findet heute die Generaldebatte, die traditionelle Abrechnung der Opposition mit der Regierung statt. mehr...