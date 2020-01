Hauseinsturz in Kambodscha mit 36 Toten

per Mail teilen

Beim Einsturz eines Gebäudes in Kambodscha sind nach offiziellen Angaben mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Das noch nicht fertig gebaute Haus war gestern in sich zusammengesackt, Bauarbeiter wurden unter Trümmern begraben. Wie die Behörden mitteilten, konnten die Einsatzkräfte 23 Überlebende retten. Es bestehe der Verdacht, dass minderwertiges Material beim Bau eingesetzt wurde. Die Eigentümer des Gebäudes seien deshalb festgenommen worden. In dem kommunistisch regierten Land gab es schon öfter ähnliche Unglücke.