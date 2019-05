per Mail teilen

Die Kosten der Deutsche Bank sind zu hoch, sagt ihr Vorstand Christian Sewing, Finanzprofessor Hans-Peter Burghof rät im SWR zu einer neuen Strategie.

Die Aktie der Deutschen Bank hat in den vergangenen Jahren über zwei Drittel an Wert verloren und notiert auf einem Tiefststand. Vorstand Sewing kündigte auf der Jahreshauptversammlung Veränderungen an. Um die Kosten zu senken, müsse beispielsweise mehr automatisiert werden.

Die Bank hat aber auch ein Imageproblem, sagt Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim: "Die Deutsche Bank muss für ihre Kunden klarer erkennbar sein. Es muss klar sein, was die Deutsche Bank wirklich leistet und inwiefern sie ein verlässlicher Partner ist", so der Professor im SWR.

Wirtschaftswissenschaftler Burghof analysiert die Lage der Deutschen Bank

Zu viel Regulierung - kaum Zeit für Geschäftspolitik

Die deutsche Bank könne sich aber nicht alleine retten. so Burghof. Hier spiele die Politik auch eine große Rolle: "Gegenwärtig nehmen die Regulatoren extremen Einfluss auf die Bank. Die mischen sich in alles ein. Das ist gerechtfertigt aus der Finanzkrise. Dennoch führt es dazu, dass sich die Bank gar nicht mehr bewegen kann, dass man ständig mit regulatorischen Themen beschäftigt ist."

Der Aktienkurs der Deutschen Bank ist unter Aufsichtsrat Paul Achleitner extrem eingebrochen. Der Zorn vieler Aktionäre auf der Hauptversammlung in Frankfurt richtet sich daher gegen ihn.

Ist Aufsichtsrat Achleitner Schuld am Akteneinbruch?

Laut Finanzexperte Burghof könne man aber nicht sagen, dass Achleitner das allein verursacht habe: "Wie schon damals die Finanzkrise ist auch das ein Gemeinschaftswerk sehr vieler Leute und Einflussfaktoren. Die Deutsche Bank ist auf internationalen Märkten aktiv. Sie hat ähnliche Dinge gemacht wie die amerikanischen Banken. Nur im deutschen Markt macht man nicht so viel Geld. Das heißt, die gleichen Geldstrafen treffen die Deutsche Bank viel härter."

Dazu kämen die Schwenks in der Geschäftspolitik und teilweise "sehr kurzfristiges, gewinnorientiertes Denken, dass die Kunden verschreckt hat".