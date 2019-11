Hannover bekommt grünen Oberbürgermeister

Mit Hannover bekommt zum ersten Mal eine deutsche Landeshauptstadt einen Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund. In der Stichwahl gestern setzte sich der Grünen-Politiker Belit Onay gegen den parteilosen Kandidaten Eckhard Scholz durch, der für die CDU antrat. Onay stammt aus Goslar. Seine Eltern kamen in den 1970ger Jahren aus Istanbul nach Deutschland. Der SPD-Kandidat in Hannover, Marc Hansmann, hatte es nicht in die Stichwahl geschafft. Damit stellen die Sozialdemokraten zum ersten Mal seit 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister in der niedersächsischen Landeshauptstadt.