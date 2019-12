per Mail teilen

Lebensmittelkontrolleure decken Verbrauchertäuschungen und unhygienische Zustände in Gaststätten, Imbissbuden oder Bäckereien auf. Doch eine Erhebung zeigt: viele Behörden schaffen es nicht, die vorgeschriebenen Kontrollrhythmen einzuhalten.

Etwa jede dritte vorgeschriebene Routinekontrolle der Lebensmittelüberwachung in Deutschland fällt aus. Das ergibt eine Umfrage der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, die dem "Bayerischen Rundfunk" und der Zeitung "Welt" exklusiv vorliegt.

Dauer 3:48 min Wie arbeiten Lebensmittelkontrolleure? Lebensmittelskandale oder einfach der Döner, der den letzten Magen-Darm-Geschichte ausgelöst hat. Dagegen kämpfen Lebensmittelkontrolleure wie Frank Schaubel. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes der Lebensmittelkontrolleure in Rheinland-Pfalz. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Stefan Eich hat er die Arbeit der Kontrolleure erklärt.

250.000 Kontrollen fanden nicht statt

Angefragt waren alle knapp 400 zuständigen Behörden in Deutschland. Demnach fanden im Jahr 2018 rund 250.000 routinemäßige Kontrollbesuche in Betrieben wie Krankenhaus- oder Kita-Küchen, im Einzelhandel oder bei Lebensmittelherstellern nicht statt. Grund dafür: Personalmangel.

Besonders schlecht ist die personelle Ausstattung laut dem Foodwatch-Bericht in Berlin und Bremen - am besten ist sie in Hamburg.

Foodwatch: "Handfester politischer Skandal"

Martin Rücker von Foodwatch spricht von einem "handfesten politischen Skandal". Er fordert mehr Personal für die Behörden der Lebensmittelüberwachung.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schreibt auf Anfrage des "Bayerischen Rundfunks", man habe an die Länder appelliert, für eine angemessene Personalausstattung zu sorgen.