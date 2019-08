Im Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich die Lage offenbar etwas entspannt. Die Regierung in Peking wolle sehr bald Gespräche führen und zurück an den Verhandlungstisch, sagte US-Präsident Donald Trump am Rande des G7-Treffens in Biarritz. Zuvor hatten sowohl China als auch die USA wieder neue Strafzölle auf die jeweiligen Produkte angekündigt.