An der New Yorker Börse ist der Handel vorübergehend gestoppt worden - weil die Aktienkurse zu schnell und zu stark gefallen sind. Bis zu dieser Notbremse war der Dow-Jones-Index um 7,1 Prozent gefallen. Das ist der größte Kursrutsch an der Wall Street seit zehn Jahren. Vorher waren schon in Asien die Börsen mit einem Minus gestartet. In Deutschland fiel der Dax heute früh um fast 7,4 Prozent. Gründe sind das Coronavirus und der fallende Ölpreis.