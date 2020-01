Kurz vor Beginn der Handball-Europameisterschaft hat die deutsche Auswahl ein Testspiel gegen Island gewonnen. In Mannheim stand es am Ende 33:25 (16:13) für das Team von Bundestrainer Christian Prokop. Die Handball-EM beginnt am kommenden Donnerstag. Zuvor steht am Montag in Wien das letzte Testspiel gegen Österreich, den Co-Gastgeber der EM, an.