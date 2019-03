per Mail teilen

Die G-20-Krawalle in Hamburg liegen mehr als eineinhalb Jahre zurück, die Ermittler suchen aber immer noch nach den Randalierern. Die Polizei in der Hansestadt hat 66 weitere Fotos unbekannter Tatverdächtiger veröffentlicht. Sie sollen sich an den schweren Ausschreitungen und Plünderungen rund um das Gipfeltreffen beteiligt haben. Die Ermittler starten damit zum fünften Mal eine Öffentlichkeitsfahndung.