Hamburg plant beim "Containern" Sonderweg

Nach dem Scheitern seiner Initiative will Hamburg beim sogenannten Containern einen eigenen Weg einschlagen. In der ARD sagte der Justizsenator der Hansestadt, Till Steffen (Grüne), man wolle jetzt mit der Staatsanwaltschaft reden. Sie habe die Möglichkeit, derartige Strafverfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen. Gestern hatten die Justizminister der Länder einen Antrag des Grünen-Politikers abgelehnt, wonach das Containern erlaubt werden soll. Es gilt damit auch in Zukunft als Diebstahl. Der Begriff Containern steht für das Sammeln weggeworfener Lebensmittel aus Abfallbehältern.