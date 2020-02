Hamburg darf Vollverschleierung im Unterricht nicht verbieten

Das Bundesland Hamburg ist mit dem Versuch gescheitert, einer Berufsschülerin die Vollverschleierung während des Unterrichts zu verbieten. Es gebe dafür keine gesetzliche Grundlage im Schulgesetz, heißt es in einer Eilentscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Hamburg. Die Schülerin könne für sich Glaubensfreiheit in Anspruch nehmen. Die 16jährige hatte bereits seit August vergangenen Jahres einen sogenannten Niqab getragen und saß während des Unterrichts in einem Nebenraum. Hamburgs Schulsenator Rabe kritisierte, Pädagogik funktioniere nur mit Mimik und Gestik. Der SPD-Politiker kündigte an, gegebenenfalls das Schulgesetz anzupassen.