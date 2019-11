per Mail teilen

Die Große Koalition hat Halbzeitbilanz gezogen - und sich selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Von 300 vereinbarten Großprojekten seien zwei Drittel entweder erledigt oder auf den Weg gebracht, so die Bundeskanzlerin.

"Eine profunde Bilanz", findet auch Vize-Kanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD). In Zahlen ausgedrückt liest sich die Bestandsaufnahme so: 37 Prozent aller Projekte aus dem Koalitionsvertrag seien bereits umgesetzt. Rund 47 Prozent der Vorhaben wären schon im Gesetzgebungsprozess oder würden derzeit beraten. 15 Prozent der Vereinbarungen seien noch nicht in Angriff genommen.

Die Bilanz orientiert sich an den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags. Außerdem listet sie auf, was noch für den Rest der Legislaturperiode geplant ist. Priorität haben dabei für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Themen Klimaschutz, Digitalisierung und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.

Junge Union: "Große Koalition strahlt keine Euphorie aus"

Obwohl das Fazit ziemlich gut ist, bleibt das Problem: Viele Menschen nehmen es nicht wahr. Auch innerhalb der Regierungsparteien ist die Wahrnehmung der Großen Koalition oft nicht sehr positiv.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union, Bastian Schneider, zieht eine gemischte Halbzeitbilanz der Regierungsarbeit. Schneider sagte im SWR, die Union sei vertragstreu. Allerdings strahle das Regierungsbündnis keine Euphorie aus.

Steigende Mieten und Verkehrschaos dringende Themen

Politisch ist aus Sicht des Karlsruher Nachwuchspolitikers Einiges erreicht worden. Allerdings habe die Bundesregierung noch viel Arbeit vor sich. Als Beispiele nannte Schneider das alltägliche Verkehrschaos oder den Anstieg der Mietpreise. Es werde viel zu viel über Personen geredet - die meisten Menschen würden sich aber nicht so sehr dafür interessieren wer Minister sei und wer in welchem Dienstwagen sitze.

Schneider rief Union und SPD dazu auf, sich stärker auf Inhalte zu konzentrieren und Personalstreitigkeiten beizulegen. Dazu werde auch die Junge Union ihren Beitrag leisten

Jusos: "Union ist Bremsklotz jeder progressiven Politik"

Die Vorsitzende der Jusos in Nordrhein-Westfalen, Jessica Rosenthal, blickt weiter mit großer Skepsis auf die Große Koalition in Berlin. Im SWR sagte Rosenthal, sie glaube nicht, dass die SPD die drängenden Zukunftsfragen gemeinsam mit der Union beantworten könne: "Ich sehe, dass die Union blockiert, dass sie der Bremsklotz jeder progressiven Politik ist, und ich persönlich sehe nicht, dass sie sich in irgendeiner Weise bewegt, sondern nur ihre Personalfragen nicht geklärt hat und irgendwelche Profilierungskurse fährt."

Sollte sich die SPD für den Fortbestand der Großen Koalition entscheiden, werde ihre Partei darauf achten, "dass unsere Punkte durchkommen," sagt Rosenthal. "Ich glaube, dass die SPD gut daran tut, mit der Union, wenn sie es möchte, noch einmal neu zu reden. Es geht nicht darum, in dieser Frage einfach nur den Koalitionsvertrag mit Häkchen zu versehen. Am Ende muss man auch klar sagen, die Lage hat sich an vielen Stellen verändert."