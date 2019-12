Im Elsass sind mehr als hundert jüdische Gräber geschändet worden. Als Reaktion kündigte Präsident Macron die Einrichtung eines Amts zur Bekämpfung von Hassverbrechen an. Doch das Problem ist nicht neu.

Dieses Mal hat es die Friedhöfe in Westhoffen und Schaffhouse-sur-Zorn getroffen: Hakenkreuz-Schmierereien und antisemitische Sprüche auf über einhundert Gräbern. Beide Gemeinden liegen knapp 30 Kilometer von der Elsass-Metropole Straßburg entfernt, die eine im Norden, die andere weiter südlich. Grabschändungen wie diese treten in Frankreich seit einiger Zeit immer häufiger auf, auch in Paris waren in diesem Jahr Friedhöfe betroffen.

Vielfältige Formen antisemitischer Angriffe

Die Historikerin und Politikwissenschaftlerin Hélène Miard-Delacroix von der Universität Sorbonne in Paris erklärt im Gespräch mit dem SWR welches besorgniserregende Ausmaß der Antisemitismus in Frankreich mittlerweile angenommen hat.

Das Gespräch hier zum Anhören:

Dauer 4:01 min Historikerin: Ursachen für wachsenden Antisemitismus in Frankreich sind vielfältig Die Historikerin Hélène Miard-Delacroix im Gespräch mit SWR-Moderator Florian Rudolph

Beleidigungen, Verleumdungen, Schändungen

Die Formen solcher Hass-Taten seien vielfältig: "Es geht von Beleidigungen und Verleumdungen über Hakenkreuz-Schmierereien und Schändungen jüdischer Friedhöfe bis hin zu Morddrohungen." Mirard-Delacroix erinnerte zudem an den Anschlag auf eine jüdische Schule in Toulouse im Jahr 2012 und die Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Satire-Zeitung Charlie Hebdo 2015.

Elsass besonders anfällig für Antisemitismus

Das Elsass ist nach Ansicht Mirard-Delacroix besonders anfällig für neonazistisches Gedankengut. Ersichtlich sei dies auch durch den überproportional großen Anteil von Anhängern der rechtsextremen Partei der Politikerin Marine Le Pen. Antisemitismus sei hier häufig gekoppelt mit Fremdenfeindlichkeit und Aggressionen gegen Migranten. Insofern gebe es eine gewisse Ähnlichkeit mit Hassformen, die auch in Deutschland zu finden seien, so die Politikwissenschaftlerin.

Antisemitismus auch in "Gelbwesten"-Bewegung und unter französischen Moslems zu finden

Die Urheber judenfeindlicher Angriffe seien dennoch auch in anderen Lagern zu finden. Antisemitismus verbreite sich beispielsweise im Rahmen des Anti-Eliten-Diskures der Gelbwesten-Bewegung, die seit gut einem Jahr gegen Steuererhöhungen und für soziale Gerechtigkeit auf die Straße gehen.

Auch bei den französischen Moslems gebe es einen latenten Antisemitismus. Vor allem die Schulen in den Banlieues klagten immer wieder darüber, dass es schwierig sei, im Geschichtsunterricht über den Holocaust zu sprechen, so Mirard-Delacroix. Zudem sei der öffentliche Diskurs in Frankreich insgesamt sehr geprägt durch den Nahost-Konflikt. "Sobald die Spannungen aufflammen, gibt es sofort einen Effekt in Frankreich, so dass man den Eindruck hat, dass ein Radikalisierungspotential da ist, mit Sofortangriffen auf Synagogen und Friedhöfe."

Amt gegen Hassverbrechen soll helfen

Um einen weiteren Anstieg des Antisemitismus in Frankreich zu verhindern und Taten wie die jüngsten Grabschändungen zu verhindern soll in Frankreich nun ein Amt gegen Hassverbrechen eingerichtet werden. Geplant ist eine nationale Dienststelle innerhalb der Gendarmerie. Sie soll sich mit der Ermittlung von Straftaten befassen, die durch Hass motiviert sind. Das Amt werde sich um antisemitische sowie gegen Christen und Muslime gerichtete Taten kümmern, so der französische Innenminister Christophe Castaner beim Besuch des jüdischen Friedhofs am Mittwoch im elsässischen Westhoffen.