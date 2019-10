Haftbefehl gegen Puigdemont wieder aktiviert

per Mail teilen

Spanien hat den internationalen Haftbefehl gegen den katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wieder aktiviert. Die Entscheidung der spanischen Justiz fiel nur wenige Stunden nach dem Urteil gegen neun katalanische Separatistenführer. Das Oberste Gericht hatte gegen sie - unter anderem wegen Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel - Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verhängt. Die Richter in Madrid hoffen nun, dass auch andere EU-Länder wegen dieser Vorwürfe Puigdemonts Auslieferung an Spanien zulassen. Zurzeit hält sich der Politiker in Belgien auf.