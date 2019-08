Haft wegen Verdachts der Kindesmisshandlung in deutschem Projekt in Rumänien

per Mail teilen

In Bukarest sind ein Deutscher und vier Rumänen festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, schwererziehbare und straffällig gewordene Jugendliche in Rumänien misshandelt zu haben. Die meisten von ihnen waren Minderjährige aus Deutschland. Sie waren im Rahmen eines aus Bundesmitteln mitfinanzierten Projekts auf einem abgelegenen Bauernhof untergebracht. Dort seien sie mit barbarischen Methoden behandelt worden und hätten zeitweise nichts zu essen bekommen, so die Staatsanwaltschaft.