In einem Gefängnis in Tadschikistan sind 32 Menschen getötet worden. Bei den meisten habe es sich um Anhänger der Terror-Organisation IS gehandelt, teilten die Behörden mit. Bei einem Fluchtversuch hätten sie mehrere Mithäftlinge und Gefängnisbedienstete getötet. Den Angaben zufolge haben dann Sicherheitskräfte eingegriffen. 24 IS-Anhänger seien tot, 35 in Gewahrsam.