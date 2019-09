per Mail teilen

Hacker haben die deutsche Version des Online-Lexikons Wikipedia zeitweise lahmgelegt. Ein Wikipedia-Sprecher sagte, es habe einen massiven Angriff gegeben, bei dem die Server mit einer Flut sinnloser Anfragen in die Knie gezwungen werden. Auch in anderen Ländern meldeten Nutzer Probleme, unter anderem in Großbritannien und Frankreich. Bei Twitter erklärten Unbekannte, sie hätten die Attacken gestartet, um neue Angriffswerkzeuge auszuprobieren. Mittlerweile sind die Seiten wieder erreichbar.