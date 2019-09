per Mail teilen

Geisteswissenschaftler haben Studien zufolge bessere Berufschancen als oft angenommen. Von rund einer halben Million Geisteswissenschaftlern arbeiteten im Jahr 2016 etwa 140.000 als Führungskräfte, heißt es in Studien des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Stifterverbands. Allerdings gelangten Frauen auch in Vollzeit selten in Positionen, die für Akademiker üblich seien. Überdurchschnittlich gut schneiden laut Studie promovierte Geisteswissenschaftler ab.