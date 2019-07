per Mail teilen

Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben der Bundesregierung empfohlen, den Ausstoß von Kohlendioxid beim Heizen und im Verkehr teurer zu machen. Dabei halten sie sowohl einen neuen Emissionshandel als auch eine CO2-Steuer für möglich.

Das geht aus einem Gutachten hervor, das die Regierungsberater an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übergeben haben. Die Berater der Bundesregierung sehen in einer CO2-Steuer auf Benzin oder Heizöl einen schnellen Weg, die gesteckten Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Die Steuer müsse aber regelmäßig angepasst und die Einnahmen allein für den Klimaschutz verwendet werden, hieß es in einem veröffentlichten Gutachten der sogenannten Fünf Weisen.

Um künftig mehr CO2 einzusparen, empfehlen die "Wirtschaftsweisen" der Bundesregierung, einen umfassenderen Ansatz als bisher:

Die noch bessere Lösung ist nach Ansicht der Experten ein verstärkter europaweiter Handel mit Verschmutzungsrechten im Verkehrs-Sektor. Unternehmen könnten solche Verschmutzungsrechte kaufen, falls sie noch nicht auf klimaschonende Technologien umgestiegen sind.

Die sogenannten Wirtschaftsweisen sollten im Auftrag der Kanzlerin prüfen, wie man den Ausstoß von Kohlendioxid verteuern kann, um klimafreundliche Technologien zu fördern. Zudem sollte der Sachverständigenrat prüfen, ob eine CO2-Steuer dem Klimaschutz dienen würde und wie sie sozialverträglich gestaltet werden könnte.

Hintergrund der Debatte über eine CO2-Besteuerung ist, dass Deutschland im Klimaschutz zurzeit sowohl die eigenen, als auch internationale Ziele verfehlt. In der Regierung gibt es zudem Streit über eine mögliche CO2-Steuer.

Umweltministerin Schulze will CO2-Steuer

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist davon überzeugt, dass Deutschland nur mit einer solchen Abgabe die Emissionen deutlich senken und somit die EU-Vorgaben - CO2-Neutralität bis 2050 - erreichen kann. Unionspolitiker lehnen eine CO2-Steuer hingegen ab und fordern globale, zumindest europäische Lösungen.

Entwicklungsminister Müller will "ambitioniertes Klimaschutzgesetz"

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat seine Kabinettskollegen aufgerufen, ein "ambitioniertes Klimaschutzgesetz" auf den Weg zu bringen. Bei der Debatte dürften allerdings internationale Aspekte nicht vergessen werden, betonte der CSU-Politiker im SWR Tagesgespräch. Sein Ministerium wolle deshalb eine neues Klimaprogramm in Afrika auf den Weg bringen.

CO2-Steuer Thema im Klimakabinett

In der kommenden Woche ist eine mögliche CO2-Steuer Thema im Klimakabinett der Bundesregierung. Entscheidungen sollen aber erst im September fallen.

Mit der Einführung einer CO2-Steuer würde Deutschland kein Neuland betreten. Laut einer neuen Studie der Entwicklungsorganisation Germanwatch habe die weltweite Gesamtzahl bestehender CO2-Preisinstrumente über die letzten Jahre deutlich zugenommen.