Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó hat zu einem landesweiten Protestmarsch auf die Hauptstadt Caracas aufgerufen. Er will so den Druck auf Staatschef Nicolas Maduro weiter erhöhen. Ein genaues Datum für den Marsch nannte er nicht. In weiten Teilen des Landes gibt es noch immer keinen Strom. Deswegen sind offenbar 15 Nierenpatienten gestorben. Sie hätten sich keiner Dialyse unterziehen können, teilte eine Nichtregierungsorganisation mit.