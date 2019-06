per Mail teilen

Keine Spur von Hitzefrei im Deutschen Bundestag. Im Gegenteil – die Tagesordnung quillt fast über. Neben einer Personalie könnte es bei manchen Debatten wie zur Grundsteuer hoch her gehen.

Zunächst wird die neue Justizministerin Christine Lambrecht vereidigt. Sie tritt die Nachfolge von Katarina Barley an, die ins EU-Parlament wechselt.

Wohl hoch hergehen wird es bei der Debatte über die Grundsteuer. Die Große Koalition hat lange und heftig gerungen. Worüber sie im Detail gestritten hat und wie die Grundsteuer reformiert werden soll, hören Sie im Audio.

Deutschen Pass leichter entziehen

Auch zur Staatsangehörigkeit debattieren die Abgeordneten. Es geht darum, einer Person den deutschen Pass entziehen zu können, wenn sie einer Terrororganisation angehört und im Ausland für Milizen kämpft. Allerdings nur dann, wenn derjenige über eine zweite Staatsangehörigkeit verfügt. Welche Änderungen des Staatsangehörigkeitsrechts das Parlament noch beschließen könnte, erklärt Janina Lückoff im Audio.

Am Nachmittag geht es in einer aktuellen Stunde um den Schutz der Demokratie gegen Hass und Gewalt. Anlass ist der Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat vorab klare Worte gefunden und vor Hetze gewart. Sie sei der Nährboden für Gewalt.