Mieter sollen in Zukunft nicht mehr die Grundsteuer mitbezahlen müssen, wenn es nach dem Land Berlin geht. Die Hauptstadt will über den Bundesrat erreichen, dass das Gesetz entsprechend geändert wird. Bislang ist die Grundsteuer in der Regel Teil der Nebenkosten einer Mietwohnung. Für eine normale Ein- bis Zweizimmerwohnung zahlt man momentan je nach Lage bis zu 15 Euro Grundsteuer im Monat. Ob das Vorhaben Erfolg haben könnte, ist noch nicht absehbar.