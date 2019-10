per Mail teilen

Die Türkei kann auf mehr EU-Gelder hoffen. Beim Besuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Ankara ging es um einen dritten Flüchtlingspakt. Die Grünen sind dagegen.

"Das Regime Erdoğan ist bekannt dafür, dass das Geld in irgendwelchen Kanälen verschwindet, um die Macht zu erhalten", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir im SWR. "Da gehört das Geld nicht hin."

Dauer 4:27 min "Erdoğan gebärdet sich wie ein Erpresser" SWR-Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich im Gespräch mit dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir.

Es sei zwar grundsätzlich nicht falsch, der Türkei zu helfen, sagte Özdemir. Aber es müsse den Flüchtlingen und den internationalen Organisationen geholfen werden und nicht der türkischen Regierung. Özdemir warf außerdem Präsident Recep Tayyip Erdoğan vor, "kein seriöser Gesprächspartner" zu sein: "Jetzt gebärdet er sich wie ein Erpresser, der das Schicksal der Flüchtlinge benutzt, um uns damit zu bedrohen, dass er wie an einem Wasserhahn dreht, um mehr Flüchtlinge nach Europa durchzulassen."

Özemir fordert klare Worte gegenüber der Türkei

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete forderte im Umgang mit der Türkei ein Ende der "Säusel-Demokratie, was Berlin sehr gut kann". Jetzt seien klare Worte gefordert.

Özdemir nannte als Beispiel die angedrohte Einschränkung von Hermes-Bürgschaften durch die Bundesregierung, als die Türkei den Daimler-Konzern als Terrorunterstützer bezeichnet hatte. Innerhalb von 24 Stunden habe die türkische Regierung alles zurückgenommen.

"Das ist die Sprache, die Ankara versteht. Es braucht eine Mischung aus Hilfe und dem Deutlichmachen, dass nicht wir in die Türkei eintreten wollen, sondern die Türkei in die Europäische Union möchte. Deshalb muss klar sein, wer sich an wessen Regeln hält."

Kommt der dritte EU-Türkei-Flüchtlingspakt?

Von einem dritten EU-Pakt ist jetzt die Rede. Seehofer kündigte nach seinen Gesprächen in Ankara an, mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) zu reden, und deutete Nachbesserungen an: "Man kann ja nicht sagen, wir haben einmal ein Programm gemacht 2016 und jetzt nehmen die Flüchtlinge weiter zu und dann müssen wir auch die Hilfen ausweiten."