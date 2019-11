Rund 800 Delegierte der Grünen haben sich in Bielefeld zum Parteitag versammelt. Am Wochenende wählen sie ihre Parteispitze - voraussichtlich die bisherige erneut. Parteichef Robert Habeck hat zur Einstimmung schon einmal die Ambitionen der Grünen klargestellt.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sieht seine Partei in einer Schlüsselrolle im künftigen Deutschland. Die Ära Merkel gehe zu Ende, sagte er auf dem Bundesparteitag der Grünen in Bielefeld. Die Grünen wollten die Zeit danach mitgestalten. Die Partei habe in den vergangenen Jahren viel Hoffnung erweckt und Vorschuss-Vertrauen bekommen. Jetzt müsse sie aus Hoffnung Wirklichkeit machen. Die Grünen bräuchten wieder Mut und Leidenschaft, um die großen Dinge nach vorne zu bewegen, so Habeck.

Dauer 0:31 min Habeck: "Wir wollen die Weichen mitstellen" Habeck: "Wir wollen die Weichen mitstellen"

Wahl - oder Wiederwahl - am Samstag

Das Chef-Duo Robert Habeck und Annalena Baerbock stellt sich am Samstag zur Wiederwahl. Gegenkandidaten sind bisher nicht bekannt. Habeck und Baerbock hatten die Parteiführung Anfang 2018 übernommen, kurz nach dem Scheitern der Gespräche über eine Jamaika-Koalition mit Union und FDP im Bund. Seitdem hat die Partei bei mehreren Landtagswahlen und der Europawahl stark zugelegt und steht auch in Umfragen gut da. Baerbock und Habeck wollen die Grünen ausdrücklich in der "Breite der Gesellschaft verankern".

Die mehr als 800 Delegierten in Bielefeld wählen außerdem die anderen Mitglieder des Bundesvorstands und den Parteirat neu. Am Sonntag geht es dann hauptsächlich um die Themen Wirtschaft und Klimaschutz.

Wird gestritten? Vermutlich nicht.

Streit auf dem Parteitag gehörte viele Jahre zum Markenkern der Grünen. Oft wurde es laut, 1999 flogen sogar Farbbeutel gegen den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer. Inzwischen ist es bei den Grünen schon fast verdächtig ruhig, und auch beim Parteitag in Bielefeld rechnet der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier nicht mit größeren Kontroversen.

Dauer 2:55 min Wer erfolgreich ist, streitet nicht Der Politiwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich

Für die Ruhe gibt es aus Juns Sicht zwei entscheidende Gründe: Im langen parteiinternen Streit zwischen Fundis und Realos haben sich die Realpolitiker inzwischen deutlich durchgesetzt. Seitdem sind die Grünen so erfolgreich wie nie zuvor. Und Erfolg schweißt zusammen.

Wenn man erfolgreich ist, will man sich das nicht zerstören, in dem man in alte Strickmuster zurückfällt. Uwe Jun, Politikwissenschaftler, Universität Trier

Insofern dürfte es auf dem Parteitag keinen größeren Streit geben. Trotzdem wird die Ruhe nicht ewig dauern. Spätestens wenn die Grünen im Bund wieder in die Regierungsverantwortung kommen, werden Kritiker innerhalb der Partei wieder lauter werden, sagte Jun im SWR.