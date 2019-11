per Mail teilen

Auf dem Parteitag der Grünen in Bielefeld haben die Delegierten Annalena Baerbock und Robert Habeck als Parteivorsitzende bestätigt. Als Ziele der Partei sieht das Spitzenduo "breite Bündnisse", die auch kompliziert sein könnten sowie das Gestalten der Zeit nach der Ära Merkel.

Annalena Bearbock wurde mit 97,1 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Bei ihrer ersten Wahl vor zwei Jahren bekam sie 64,5 Prozent. Damals hatte sie eine Gegenkandidatin.

Habeck wurden ebenfalls im Amt bestätigt. Der 50-Jährige erhielt 90,4 Prozent und damit knapp neun Prozent mehr als vor zwei Jahren.

Dauer 0:56 min Einschätzung aus Bielefeld: "Die Grünen legen gerade erst los." SWR Korrespondentin Astrid Meisoll berichtet von der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Bielefeld. Ihrer Einschätzung nach, bereitet die Partei ihren Weg zur Verantwortung im Bund vor.

Rekordergebnis für Baerbock

Die 38-Jährige Baerbock erzielte am Samstag das beste Wahlergebnis in der Geschichte von Bündnis90/Die Grünen - also seit dem Zusammenschluss der westdeutschen Grünen mit dem ostdeutschen Bündnis 90 im Jahr 1993.

Rekordergebnis bei den Grünen: 97,1 Prozent für Annalena Baerbock. Damit hat sie das Ergebnis von Claudia Roth aus dem Jahr 2001 (91,5%) übertroffen. „Hammer!“ ruft Roth, Baerbock kämpft mit den Tränen. Robert Habeck gratuliert als erster...#bdk19 https://t.co/XGLqNGY29U Nina Barth, Twitter, 16.11.2019, 14:26 Uhr

Baerbock: Bündnisse mit Herausforderern schaffen

In ihrer Bewerbungsrede machte Baerbock deutlich, was sie als Aufgabe der Partei sieht: Breite Bündnisse müssten geschaffen werden - "und zwar nicht mit denen, die genau so ticken wie wir, sondern mit denen, die uns wirklich herausfordern".

Auch wenn das anstrengend und kompliziert sei, könnten die Grünen nur so verändern statt zu versprechen, sagte Baerbock.

"Wir müssen nicht nur Ziele formulieren, wir müssen sie auch umsetzen." Annlena Baerbock

Dauer 0:57 min Grünen müssen sich Frage nach Kanzlerkandidaten stellen Svenja Böhnisch berichtet über das Wahlergebnis des Spitzenduos der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, auf dem Bundesparteitag in Bielefeld.

Habeck: Grüne wollen Zeit nach Ära Merkel gestalten

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sieht seine Partei in einer Schlüsselrolle im künftigen Deutschland. Die Ära Merkel gehe zu Ende, sagte er. Die Grünen wollten die Zeit danach mitgestalten.

Die Partei habe in den vergangenen Jahren viel Hoffnung erweckt und Vorschuss-Vertrauen bekommen. Jetzt müsse sie aus Hoffnung Wirklichkeit machen. Die Grünen bräuchten wieder Mut und Leidenschaft, um die großen Dinge zu bewegen, so Habeck.

Dauer 0:31 min Habeck: "Wir wollen die Weichen mitstellen" Habeck: "Wir wollen die Weichen mitstellen"

Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat?

Seit Monaten werden die Grünen-Chef gefragt, ob es eine Kanzlerkandidatur geben wird und wenn ja, von wem. Die Standardantwort bisher war, dass dies geklärt werde, wenn es soweit sei. Dabei dürften auch die Umfragewerte eine Rolle spielen.

Intern gilt bei den Grünen die Auffassung, dass das Spitzenduo eine mögliche Kandidatur unter sich ausmachen werde. Habeck wird außerhalb der Partei als Favorit wahrgenommen. Bearbock hingegen gilt innerhalb der Grünen als besser vernetzt.

Baerbock und Habeck seit 2018 im Amt

Habeck und Baerbock hatten die Parteiführung Anfang 2018 übernommen, kurz nach dem Scheitern der Gespräche über eine Jamaika-Koalition mit Union und FDP im Bund. Seitdem hat die Partei bei mehreren Landtagswahlen und der Europawahl stark zugelegt und steht auch in Umfragen gut da.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann schwor seine Partei in Bielefeld auf eine Führungsrolle in der Politik ein. Es gehe nicht mehr ums Mitgestalten, sondern auch ums Mitführen, sagte er. Die Grünen hätten zwei "Maga-Aufgaben", nämlich sich der Erhitzung des Erdklimas und der Abkühlung des gesellschaftlichen Klimas durch Rechtspopulisten und Rechtsradikale entgegenzustellen.

Diskussionen um CO2-Preis, Kohleausstieg und Schuldenbremse

Am Sonntag, dem Abschluss des Parteitages in Bielefeld, wollen die Grünen Beschlüsse zum Klimaschutz und der Wirtschaftspolitik fassen. Diskussionen werden über die Höhe des CO2-Preises erwartet und über eine mögliche Zustimmung der Grünen zu Gesetzen, die einen Kohleausstieg nach 2030 vorsehen.

Weitere Themen sind eine Lockerung der Schuldenbremse zur Finanzierung von mehr Investitionen in die Wirtschaft des Landes.