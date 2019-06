per Mail teilen

Die Grünen im Bundestag fordern Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einem Brief auf, offenzulegen, welche Kosten seine gescheiterte PKW-Maut verursacht. Es sei unverantwortlich gewesen, bindende Verträge abzuschließen, ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten. Der Minister müsse nun die Verträge bis Dienstag vorlegen. Laut "Spiegel" droht dem Bund eine Entschädigungsforderung der Maut-Betreiberfirmen in Höhe von 300 Millionen Euro.