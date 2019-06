Die Grünen haben ein Klima-Sofortprogramm vorgestellt. Die Zeit dränge, so Grünen-Chefin Annalena Baerbock bei der Vorstellung des Konzepts in Berlin. Durch das Programm sollen Sprit und das Heizen teurer werden, Strom dagegen billiger. Die Partei will zum Beispiel den Ausstoß von Treibhausgasen beim Autofahren und Heizen um einen CO2-Aufschlag verteuern. Bei der KFZ-Steuer sollen E-Autos eine Gutschrift erhalten, solche mit hohem Verbrauch dagegen teurer werden. Zugleich soll die Stromsteuer so gut wie abgeschafft werden. Jeder Bürger soll außerdem pro Jahr pauschal 100 Euro Energiegeld bekommen.