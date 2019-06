Grüne fordern klare Haltung beim Jemenkrieg

per Mail teilen

Die Grünen haben sich kritisch zum Besuch des Kronprinzen von Abu Dhabi in Berlin geäußert. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) forderte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier auf, Stellung zur Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate im Jemenkrieg zu beziehen. Mit ihrer Beteiligung an diesem Krieg verstießen die Emirate gegen das Völkerrecht, so Roth gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien dort treibende Kraft und damit mitverantwortlich für die derzeit größte humanitäre Katastrophe weltweit. Der Kronprinz von Abu Dhabi trifft heute Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue und ist morgen zu einem Abendessen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eingeladen.