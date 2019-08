per Mail teilen

Angesichts der Passivität Brasiliens bei der Bekämpfung der Brände befürworten mehrere deutsche Politiker wirtschaftliche Konsequenzen. Im Visier der Politiker: das Handelsabkommen Mercosur.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gehört zu denen, die eine härtere Gangart gegenüber der brasilianischen Regierung fordern. Dabei denkt sie vor allem an das erst kürzlich vereinbarte europäisch-südamerikanische Handelsabkommen Mercosur. Hier könne es zu Einschränkungen kommen, falls der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro nicht nachdrücklicher gegen die Waldbrände vorgehe, so die Ministerin.

Handelsabkommen als Druckmittel um Amazonas-Gebiet zu schützen

Bislang ist das Abkommen zwischen der EU und den insgesamt vier beteiligten südamerikanischen Staaten zwar ausgehandelt, aber noch nicht ratifiziert, also auch noch nicht in Kraft. Auf europäischer Seite müssen sowohl die Nationalstaaten als auch das EU-Parlament zustimmen. Die EU-Kommission steht zwar weiter zu dem Abkommen, weist aber ebenfalls auf mögliche Schwierigkeiten beim Ratifizierungsprozess hin.

SPD-Politiker Schmid: Alle tragen Verantwortung für "grüne Lunge der Welt"

Diesen "Hebel" zu nutzen sei der richtige Weg, findet auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid. Selbst wenn deutsche und andere europäische Unternehmen dadurch ebenfalls Einbußen hinnehmen müssten. Man könne schließlich nicht nur auf Exportzahlen schauen, "sondern es geht auch um die Festlegung von gemeinsamen Standards, und dazu gehört eben auch, dass die grüne Lunge der Welt, das Amazonas-Gebiet, nicht einfach wild abgeholzt werden darf", so der SPD-Politiker.

Dauer 4:02 min SPD-Politiker Nils Schmid plädiert für mehr Druck auf Brasilien SPD-Politiker Nils Schmid plädiert für mehr Druck auf Brasilien

Bundeswirtschaftsminister Altmaier deutlich zurückhaltender

Die EU zählt zu den größten Abnehmern Brasiliens von Rindfleisch und Soja, im Gegenzug werden viele Industrieprodukte wie Maschinen und Autos, gerade auch von deutschen Unternehmen, in das Land exportiert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bremst wohl nicht zuletzt deshalb in der Diskussion um mögliche Konsequenzen. Man solle die Dinge der Reihe nach angehen, so Altmaier. Der Mercosur-Vertrag sei "mit einer Reihe von Ländern abgeschlossen" und "der größte Freihandelsvertrag weltweit". "Er ist im Interesse der Europäischen Union, aber auch der übrigen Länder wie zum Beispiel Uruguay, die daran beteiligt sind."