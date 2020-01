Ob Parteitag oder Klausur - der 6. Januar wird von den Parteien genutzt, um sich für das neue Jahr aufzustellen. Landtagswahlen sind 2020 nur in Hamburg. Dort hoffen die Grünen, erstmals das höchste Amt der Hansastadt zu erobern.

Wirtschaft im Wandel – das ist nach Auskunft der Grünen ein zentrales Thema der Jahresauftakt-Klausur. Der Bundesvorstand will, wie es heißt, über den Umbau zu mehr klimaneutraler Produktion diskutieren und den Dialog mit der Wirtschaft fortführen.

Dazu werden auch Fachleute bei dem Treffen in Hamburg erwartet. Schon auf ihrem Parteitag im November hatten sich die Grünen mit Wirtschaftspolitik befasst und über ein Konzept beraten, das Ökologie, Ökonomie und Sozialpolitik miteinander verknüpfen soll. Die Diskussion darüber werde nun fortgeführt.

CSU: Eher Milde als Krawall Dauer 3:39 min CSU-Klausur in Seeon Franka Welz berichtet Die CSU-Landesgruppe im Bundestag trifft sich ab heute zu ihrer traditionellen Neujahrsklausur im Kloster Seeon in Oberbayern. Und setzt offenbar auch in diesem Jahr eher auf Milde als auf Krawall. Das war nicht immer so.

Schwerpunkt sind die Wahlen in Hamburg

Im Fokus des Treffens der Grünen in Hamburg steht auch die Bürgerschaftswahl in der Hansestadt Ende Februar. Mit der Wahl des Ortes für die Klausur will der Bundesvorstand ein klares Signal senden: Unterstützung für die Hamburger Grünen-Spitzenkandidatin für das Amt der Ersten Bürgermeisterin, Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Auch sie wird an der Klausur teilnehmen.

Derzeit regiert in Hamburg eine rot-grüne Koalition. Laut Umfragen haben SPD und Grüne weiter eine große Mehrheit. Beide Parteien liegen aber fast gleichauf.