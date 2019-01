Gründung einer ukrainischen Nationalkirche

per Mail teilen

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben sich die Bischöfe mehrerer orthodoxer Kirchen versammelt, um eine eigenständige ukrainische Nationalkirche zu gründen. Die neue orthodoxe Kirche soll dann unabhängig von Russland sein. Mehrere hundert Unterstützer kamen dazu in die Sophienkathedrale, die älteste Kirche Kiews. Darunter auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Die oberste Autorität der Orthodoxie, der Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel, will der neuen ukrainischen Kirche im Januar die Eigenständigkeit zuerkennen. Die politischen Folgen der Kirchengründung sind noch nicht abzusehen.