Verletzte bei Grubenunglück in Teutschenthal

Auf dem Gelände der Bergwerks-Grube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt hat es eine Verpuffung gegeben. Es gab Verletzte. Rund 35 Menschen mussten sich in einem Schutzraum unter Tage in Sicherheit bringen.

Nach Angaben der Polizei sind zwei Menschen verletzt worden. Sie seien bereits im Krankenhaus. Zum Zeitpunkt der Verpuffung befanden sich rund 35 Arbeiter 700 Meter unter Tage. Sie fanden Unterschlupf in Sicherheitsräumen und wurden dann über den intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht. Gegen 11:20 Uhr meldete die Polizei Halle auf Twitter: "Alle Personen konnten geborgen werden." Mineralische Abfälle werden in der Grube gelagert Im ehemaligen Salzbergwerk Teutschenthal arbeiten rund 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Dort werden heute auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert. Zuvor war das Bergwerk rund 80 Jahre zur Kalisalzgewinnung betrieben worden. 1996 hatte es einen Gebirgsschlag gegeben, bei dem Teile der Grube unter Tage eingestürzt waren und ein Erdbeben in Halle und Umgebung ausgelöst hatten.