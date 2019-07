Das Vereinte Königreich hat einen neuen Premierminister und der hat vor allem ein Ziel: Das Land bis spätestens Ende Oktober aus der Europäischen Union führen. Boris Johnson gibt sich als Brexit-Hardliner.

Direkt nach seiner Ernennung zum Premierminister durch die britische Königin Elizabeth II. im Buckingham Palast, kündigte Boris Johnson an: Das Königreich werde die EU spätestens am 31. Oktober verlassen "ohne Wenn und Aber". Er werde in Brüssel ein "neues, besseres Abkommen" erstreiten. Johnson ist bereits der 14. Regierungschef, der unter der Queen ins Amt gelangte.

Nachfolger von Theresa May

Johnson, Ex-Außenminister und ehemaliger Bürgermeister von London, hatte sich in der Urabstimmung unter den konservativen Parteimitgliedern als neuer Chef der Tories durchgesetzt und war damit automatisch Nachfolger von Theresa May, die am Donnerstag offiziell zurücktrat.

In einer letzten Rede vor dem Amtssitz des Premiers in der Downing Street Nr.10 in London, sagte May: Der Brexit habe oberste Priorität für Johnson. Der EU-Austritt müsse so gestaltet werden, dass er für das ganze Königreich funktioniere.

Größere Kabinettsumbildung

Johnson hatte die Abstimmung gegen Außenminister Jeremy Hunt gewonnen, der aus dem Amt scheidet. Aus Protest gegen Johnson waren zuvor drei konservative Minister zurückgetreten: Finanzminister Philip Hammond, Justizminister David Gauke und Entwicklungshilfeminister Rory Stewart.

"Wer gegen uns wettet, wird sein letztes Hemd verlieren." Der neue Premierminister Boris Johnson über den Brexit

Johnson plant eine größere Umbildung seiner Regierung - laut Medienberichten mit vielen Brexit-Hardlinern, aber auch mehr Frauen und Vertretern von ethnischen Minderheiten. Das größte Problem, an dem auch May scheiterte, bleibt, eine Lösung für Nordirland zu finden: Ist der Austritt aus der EU möglich, ohne, dass es wieder eine echte Grenze zum EU-Mitglied Irland gibt?

Glückwunsch der Kanzlerin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gratulierte Johnson und wünschte ihm "eine glückliche Hand und viel Erfolg zum Wohl Großbritanniens". Beide Länder hätten ein "gemeinsames europäisches Erbe".