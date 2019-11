per Mail teilen

In Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg hat es am frühen Morgen eine Großrazzia gegen eine Gruppe mutmaßlicher Geldschleuser gegeben. Es ergingen sechs Haftbefehle.

Wie das Landeskriminalamt in Düsseldorf mitgeteilt hat, haben die Beamten rund 60 Metallfirmen, Juweliere und Privatwohnungen von Verdächtigen durchsucht. Sie sollen eine dreistellige Millionensumme illegal in die Türkei transferiert haben - durch ein sogenanntes Hawala-Banking. WDR-Reporter Arne Hell erläutert, was sich dahinter verbirgt

Dauer 0:29 min Was ist Hawala-Banking? Arne Hell berichtet

Der Hauptverdächtige ist ein Metallhändler aus Duisburg

Woher das Geld stammt, ist unklar. Die Ermittler vermuten aber, dass ein großer Teil des Geldes Schwarzgeld ist oder aus illegalen Geschäften stammt und das Netzwerk zur organisierten Kriminalität gehört.

Der Schwerpunkt der Durchsuchungen liegt in Nordrhein-Westfalen. Der Hauptverdächtige soll nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung aus Duisburg kommen und dort unter anderem einen Metallhandel führen.

Es geht um 200 Millionen Euro

Durchsuchungen von Wohnungen und Firmen laufen auch in Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg, Berlin und in den Niederlanden. Ziel der Aktionen soll es auch sein, Geld zu beschlagnahmen. Es soll um eine Gesamtsumme von mehr als 200 Millionen Euro gehen.

Grundsätzlich ist der Betrieb eines eigenen Bankensystems in Deutschland illegal. Für solche Geschäfte ist eine Banklizenz erforderlich.