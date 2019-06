per Mail teilen

In Berlin haben rund 50.000 Menschen für mehr Fairness beim Umbau der Wirtschaft demonstriert. Die Gewerkschaft IG Metall hat dazu aufgerufen. Ökologie und Soziales dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, so die IG Metall. Die Teilnehmer forderten von Regierung und Unternehmen, die gesellschaftliche Debatte um Digitalisierung, Globalisierung und Klimaschutz voranzubringen. An der Demonstration haben sich auch der Naturschutzbund, der Sozialverband VDK und die Diakonie beteiligt.