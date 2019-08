Großes Verfassungsfest in Thüringen

In Schwarzburg in Thüringen wird am Sonntag der 100. Jahrestag der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung gefeiert. Reichspräsident Friedrich Ebert unterschrieb das Dokument am 11.8.1919 in dem rund 60 Kilometer von Weimar entfernten Ort. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) nannte die Weimarer Verfassung einen wichtigen Grundstein. Der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung und frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) verwies darauf, dass die Unterzeichnung der Verfassung auch eine Verpflichtung für die heutige Generation sei. Die Deutschen müssten für die Demokratie einstehen. Sie dürften nicht verspielen, was damals mühsam erkämpft worden sei.