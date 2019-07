Deutsch-französische Brigade

Die deutsch-französische Brigade wurde 1989 gegründet und besteht aus rund 5000 Soldaten. Sie sind an Standorten in Frankreich und Deutschland stationiert und werden auch ins Ausland entsendet. Sie unterstützten die Nato-Truppen in Bosnien und im Kosovo. In Afghanistan waren sie Teil des Isaf-Einsatzes. Aktuell sind Soldaten der deutsch-französischen Brigade in Mali stationiert.