Große Koalition streitet weiter über Grundrente

In der Großen Koalition gibt es offenbar neuen Streit über die geplante Grundrente. Mehrere Medien berichten, Unionspolitiker hätten Bedenken gegen den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), sie seien mit einzelnen Regelungen unzufrieden. So würden bei Grundrentenbeziehern im Ausland die Einkommensverhältnisse nicht geprüft, unverheiratete Paare könnten bessergestellt werden als verheiratete. Nach Informationen des "Handelsblatts" will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Kabinett Bedenken anmelden.