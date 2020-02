Großbritannien will schärfere Gesetze für Terroristen

Nach dem Messerangriff mit drei Verletzten in London will die britische Regierung die Gesetze für verurteilte Terroristen verschärfen. Sie sollen nach dem Willen von Justizminister Robert Buckland nicht mehr automatisch vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Es müssten zunächst die Bewährungsbehörden zustimmen. Die neuen Regeln sollten per Notstandsgesetzgebung eingeführt werden. Am Sonntag hatte ein kürzlich entlassener Islamist Passanten angegriffen. Die IS-Terrormiliz reklamierte die Tat für sich.