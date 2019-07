Großbritannien will Schutzmission für Schiffe

per Mail teilen

Großbritannien plant eine europäische Mission, um Schiffe in der Straße von Hormus zu schützen. Das hat der britische Außenminister Jeremy Hunt nach einer Dringlichkeitssitzung des Krisenkabinetts in London gesagt. Einzelheiten nannte er nicht. Hunt betonte aber, dass sein Land keine Konfrontation mit dem Iran suche. Großbritannien sei nach wie vor entschlossen, das Atomabkommen mit dem Iran fortzuführen. Am Freitag hatte der Iran einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker festgesetzt. Das sei staatliche Piraterie, sagte Hunt und forderte Teheran auf, den Tanker wieder freizugeben.