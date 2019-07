Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson will den Brexit um jeden Preis - und zwar zum jetzigen Termin am 31. Oktober. Weil die EU allerdings dabei bleibt, den Vertrag nicht nachverhandeln zu wollen, wird ein No-Deal-Brexit immer wahrscheinlicher. Aber einer könnte davon sogar profitieren.

Die neue britische Regierung stellt sich offenbar auf einen harten Brexit ohne Abkommen mit der Europäischen Union ein. Staatsminister Michael Gove, der als rechte Hand von Premierminister Boris Johnson über die No-Deal-Planungen wacht, sagte der "Sunday Times", die Regierung gehe davon aus, dass Brüssel kein neues Abkommen aushandeln werde.

Finanzministerium: GB stellt Gelder für jedes Szenario bereit

Finanzminister Sajid Javid sagte dem "Sunday Telegraph", es würden erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um Großbritannien darauf vorzubereiten, die EU am 31. Oktober mit oder ohne Abkommen zu verlassen. Mit dem zusätzlichen Geld solle sichergestellt werden, dass Einzelpersonen und Unternehmen für einen No-Deal-Brexit bereit seien.

Konkret plane er zum Beispiel, 500 neue Grenzschutzoffiziere zu finanzieren. Darüber hinaus wolle er neue Infrastruktur rund um die Häfen des Landes prüfen, um die Verkehrsbelastung zu vermindern und zu sichern, dass der Warenverkehr über das Wasser fließen könne.

Der britische Finanzminister Sajid Javid. dpa Bildfunk Foto: Rick Findler/PA Wire/dpa

EU will nicht nachverhandeln, muss aber etwas tun

Dass die EU das mit Theresa May ausgehandelte Abkommen als das momentan einzig mögliche ansieht - und daran auch nichts mehr ändern will - ist schon seit Monaten bekannt. Doch sollte es tatsächlich zu einem harten Brexit kommen, kann die EU dabei nicht einfach tatenlos zusehen. Zum einen droht der europäischen und vor allem der deutschen Exportwirtschaft dann ein Milliardenschaden, zum anderen könnte es in Irland zu einem neuen Bürgerkrieg kommen.

Denn wenn das Vereinigte Königreich am 31. Oktober ohne Abkommen aus der EU herausfällt, dann entsteht auf der irischen Insel sofort eine harte EU-Außengrenze. Heißt: Dann muss es an der Grenze zu Nordirland sofort Zollkontrollen geben.

Sorgt ein möglicher No-Deal für Wiedervereinigung von Irland?

Eine Wiedervereinigung von Irland und Nordirland war bisher keine Möglichkeit. In Anbetracht eines möglichen harten Brexits spekuliert Irlands Premierminister Leo Varadkar allerdings darauf, dass die Menschen auf der Insel umdenken.

Der irische Premierminister Leo Varadkar. dpa Bildfunk Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Der Gedanke einer EU-Außengrenze, die ab Ende Oktober durch das Land laufen könnte, könnte seiner Meinung nach die Menschen in Irland dazu bringen, sich wieder stärker einem vereinigten Irland zuzuwenden. Denn diese Leute, die "man als moderate Nationalisten und Katholiken beschreiben könnte", seien bisher mit dem Status quo zufrieden gewesen - mit einer EU-Außengrenze im Land vermutlich aber nicht mehr so sehr, so Varadkar.

Dasselbe gelte für die liberalen Protestanten in Nordirland: Dort sei die Frage, ob man sich in einem "nationalistischen Großbritannien", das über Themen wie die Wiedereinführung der Todesstrafe diskutiere, oder in einer "gemeinsamen europäischen Heimat" und als Teil von Irland zu Hause fühle, so Varadkar.

Demonstranten auf der Nordseite der irischen Grenze. Der Protest richtet sich gegen eine harte Grenze in Irland. dpa Bildfunk Foto: Niall Carson/PA Wire/dpa

Oettinger warnt London: No-Deal würde Bonität gefährden

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat Johnson außerdem davor gewarnt, im Falle eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens die milliardenschwere Austrittsrechnung nicht zu begleichen. Denn das würde "die Bonität des Vereinigten Königreichs gefährden", sagte Oettinger dem "Tagesspiegel".



Die offenen Beträge seien "haushaltsrechtlich belegbar und nachvollziehbar" und von Theresa May akzeptiert worden, sagte Oettinger. Eine Zahlungsverweigerung würde zudem die britische Zusammenarbeit mit der EU gefährden - zum Beispiel bei gemeinsamen Forschungsprogrammen.