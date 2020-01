Großbritannien empört über Festnahme des Botschafters in Teheran

per Mail teilen

Großbritannien hat auf die vorübergehende Festnahme des britischen Botschafters in Teheran empört reagiert. Außenminister Dominic Raab sagte, das sei eine ungeheuerliche Verletzung internationalen Rechts. Iranische Medien berichten, dass der Brite an einer Protestkundgebung teilgenommen hat. Ihm wird vorgeworfen, die Demonstranten zu radikalen Aktionen angestachelt zu haben. Gestern hatten in Teheran tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. Auslöser war ihr Eingeständnis, das ukrainische Passagierflugzeug abgeschossen zu haben.