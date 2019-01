per Mail teilen

In Großbritannien halten die meisten hochrangigen Minister den Brexit-Plan von Regierungschefin Theresa May einem Medienbericht zufolge für nicht machbar. Die "Times" berichtet, einige Minister seien für eine zweite Volksabstimmung, andere wie Außenminister Hunt seien bereit, die EU ohne eine Vereinbarung zu verlassen. Auch im britischen Unterhaus zeichnet sich seit Wochen erheblicher Widerstand gegen den ausgehandelten Brexit-Vertrag ab. Großbritannien scheidet am 29. März aus der EU aus.