Mit der Mietpreisbremse wird der Preisanstieg bei Neu-Vermietungen von Wohnungen gedeckelt. So galt es seit rund vier Jahren in Mainz, Landau und Trier. Doch die Mietpreisbremse in Rheinland-Pfalz ist nach einem Gerichtsurteil unwirksam. Was sind die Hintergründe und wie geht es weiter? mehr...