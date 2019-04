per Mail teilen

In Marl werden am Abend die Grimme-Preise verliehen worden. Die Kabarettistin Maren Kroymann bekommt die begehrte Auszeichnung für die gleichnamige Sketch-Comedy, die vom SWR mitproduziert wird.

Der SWR erhält fünf Auszeichnungen für Produktionen, die er federführend betreut oder bei denen er mitgewirkt hat, damit ist er der meistgekürte Rundfunksender.

Ausgezeichnet werden die Dokumentarfilme "Kulenkampffs Schuhe" (SWR/HR) und "Betrug: Aufstieg und Fall eines Hochstaplers" in der Kategorie Info und Kultur.

Das SWR-Format "Bohemian Browser Ballett" für funk bekommt den Preis in der Kategorie Kinder und Jugend. Ebenfalls in dieser Kategorie gewinnt "Animanimals" (KiKA/SWR). Beteiligt ist der SWR außerdem an der Sketch-Comedy "Kroymann" (RB/SWR/NDR).

Grimme-Preise: Maren Kroymann

16 Auszeichnungen in vier Kategorien

Mit Amazon Prime Video erhält in diesem Jahr erneut ein US-Streamingdienst einen Grimme-Preis. Amazon wird für seine deutsche Thriller-Serie "Beat" ausgezeichnet.

Auch zwei weitere Serien bekommen einen Preis: "Bad Banks" (ZDF/Arte) über die Finanzwelt und "Hackerville", eine Reihe des Bezahlsenders TNT Serie über Cyberkriminalität. Außerdem zeichnet die Jury in der Kategorie Fiktion die ARD-Komödie "Familie Lotzmann auf den Barrikaden" aus. Ein Spezialpreis geht an den Berliner "Tatort: Meta".

Insgesamt werden 16 Auszeichnungen in den vier Kategorien Fiktion, Unterhaltung, Information und Kultur sowie Kinder und Jugend vergeben.

Deutsche Geschichte: "Kulenkampffs Schuhe"

"Kulenkampffs Schuhe" von Regina Schilling zeigt die deutsche Nachkriegsgeschichte auf überraschende, ungewöhnliche und berührende Art und Weise.

Mit Archivmaterial von TV-Shows aus den 60er und 70er Jahren, Interviews, privatem Super-8-Material, historischen Dokumenten und Fotos eröffnet sich eine neue Sicht auf das Unterhaltungsfernsehen der Bundesrepublik.