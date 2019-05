per Mail teilen

Grillkohle kann Holz enthalten, das illegal in Urwäldern geschlagen wurde - zum Beispiel in Osteuropa oder in den Tropen. Darauf macht die Stiftung Warentest aufmerksam, die 17 Säcke unterschiedlicher Hersteller untersucht hat. Fünf davon enthielten illegal gewonnenes Holz. Die Stiftung rät, nur Grillkohle zu kaufen, auf deren Verpackung die Herkunft angegeben ist.