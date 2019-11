Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Griechenland 41 Migranten in einem Kühllaster entdeckt. Manche der Migranten hätten bereits Atemprobleme gehabt, als die Türen des Lasters geöffnet wurden. Die meisten stammten aus Afghanistan. In Großbritannien sind vor knapp zwei Wochen 39 Leichen in einem Kühllaster entdeckt worden - wahrscheinlich waren es illegal ins Land geschleuste Migranten aus Vietnam.